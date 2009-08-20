Batı Şeria'da Filistin'e İsrailli koruma

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Başbakan Selam Feyyad'ı Batı Şeria'da İsrail iç güvenlik servisi Şin Bet'in koruduğu iddia edildi.



İsrail'in Haaretz gazetesi, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Başbakanı Selam Feyyad'ın, Batı Şeria'da bazı gezileri sırasında İsrail'in iç güvenlik servisi Şin Bet (Şabak) tarafından korunduğunu bildirdi.



Gazete, İsrail ile Filistin Yönetimi arasındaki bir anlaşmaya göre, Abbas ve Feyyad'ın, Batı Şeria'da tamamen İsrail kontrolü altındaki topraklardaki ziyaretleri sırasında, Şin Bet'in VIP güvenlik biriminden bir ekibin kendilerine eşlik ettiğini belirtti.



Haberde, geçen salı Feyyad'ın Nablus çevresindeki bazı kuyuların açılmasına katıldığı tören sırasında, konvoyunda İsrail polisinin bir devriye aracı, İsrail sivil yönetim temsilcileri ile Şin Bet'ten bir cip dolusu korumanın bulunduğu belirtildi.



Mahmud Abbas'ın da İsrail'i ziyaretlerinde konvoyuna Şin Bet'in eşlik ettiği kaydedilen haberde, bunun, Filistin liderini Batı Şeria'da Hamas gibi Filistinli grupların veya aşırı uçların, diğer yandan da İsrailli sağ görüşlü aşırıların saldırılarından korumak amacıyla yapıldığı ifade edildi.



İsrail savunma yetkilileri ile Filistin güvenlik güçleri Abbas ve Feyyad'a uygulanan korumayı doğrularken, Feyyad'ın sözcüsü Cemal Zakkut yorumda bulunmamayı tercih etti.