-Batı Şeria'da bir Filistinli öldürüldü RAMALLAH (A.A) - 23.09.2011 - İsrail askerleri, Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında çıkan çatışma sırasında bir Filistinli'yi öldürdü. Adı İsam Kemal Badran olarak açıklanan 35 yaşındaki Filistinli'nin Batı Şeria'daki Kusra köyünde öldürüldüğü açıklandı. Badran'ın, 200 kadar Yahudi yerleşimcinin köydeki ağaçları ateşe vermesi üzerine başlayan olaylarda öldüğü bildirildi. Olay yerine gelen İsrail askerlerinin Filistinli köylülerin üzerine göz yaşartıcı gaz attığı ve ateş açtığı görüldü. Olayda, Yahudi yerleşimcilerin de silah kullandığı belirtildi. Filistinli bir sağlık görevlisi, Badran'ın boynundan vurulduğunu söyledi. Olaylar sırasında bir Filistinli'nin de yaralandığı ve İsrail ordusu tarafından olay yerinden götürüldüğü kaydedildi.