T24 LogoT24 Logo
Dünya

Batı Şeria'da bir Filistinli öldürüldü

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdükleri bildirildi.

11 Mart 2009 02:00

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdükleri bildirildi.

Bir İsrail askeri sözcüsü, askerlerin, araçlarına yangın bombası atılmasından sonra teslim olmayan bir Filistinliyi öldürdüklerini, diğerini de yaraladıklarını kaydetti.

Filistinli sağlık görevlileri de, ölen Filistinli gencin, Ramallah kenti yakınlarındaki bir köyde yaşayan 17 yaşındaki Fayez Atta olduğunu belirtti.

Görevliler, yaralı gencin de bir İsrail hastanesine kaldırıldığını, ancak sağlık durumunun ağır olduğunu söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24