Batı Şeria'da bir Filistinli öldürüldü

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdükleri bildirildi.



Bir İsrail askeri sözcüsü, askerlerin, araçlarına yangın bombası atılmasından sonra teslim olmayan bir Filistinliyi öldürdüklerini, diğerini de yaraladıklarını kaydetti.



Filistinli sağlık görevlileri de, ölen Filistinli gencin, Ramallah kenti yakınlarındaki bir köyde yaşayan 17 yaşındaki Fayez Atta olduğunu belirtti.



Görevliler, yaralı gencin de bir İsrail hastanesine kaldırıldığını, ancak sağlık durumunun ağır olduğunu söyledi.

