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Dünya

Batı Şeria’da askerler 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güvenlik güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri sık sık gözaltına alıyor

20 Ocak 2015 15:43

İsrail askerlerinin, Ramallah, Tulkerem, Cenin ve Halil kentlerinde 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. 

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerem'de bir, Cenin'de bir, Halil'de ise 6 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıkları ise, İsrail askerlerinin Ramallah’ta 1 Filistinliyi gözaltına aldığını kaydetti.

AA'nın haberine göre, İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te sık sık düzenledikleri baskınlarda, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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