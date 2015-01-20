Batı Şeria’da askerler 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, Ramallah, Tulkerem, Cenin ve Halil kentlerinde 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerem'de bir, Cenin'de bir, Halil'de ise 6 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıkları ise, İsrail askerlerinin Ramallah’ta 1 Filistinliyi gözaltına aldığını kaydetti.

AA'nın haberine göre, İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te sık sık düzenledikleri baskınlarda, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.