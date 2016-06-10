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Dünya
Deutsche Welle

Batı Şeria ve Gazze'ye abluka

Tel Aviv'de dört kişinin öldürülmesi üzerine İsrail hükümeti Filistinlilerin ülkeye girmesini yasakladı.

10 Haziran 2016 14:26


Tel Aviv'deki kanlı saldırının ardından İsrail hükümeti Filistinlilerin İsrail'e girmelerini yasakladı. İsrail askeri sözcüsü, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının pazar gecesine kadar insani ve tıbbi acil durumlar dışında kapalı kalacağını duyurdu. Çarşamba günü Tel Aviv'in merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda dört İsrailli öldürülmüştü.

Başbakan Benyamin Netanyahu güvenlik kabinesinin toplantısından sonra Ramazan ayı boyunca 80 bin Filistinlinin İsrail'e geçiş iznini kullanamayacağını ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yüzlerce askerin daha sevk edileceğini söylemişti.

İsrail'in yeni savunma bakanı Avigdor Liebermann öldürülen Filistinli saldırganların cenazelerinin bundan böyle ailelerine teslim edilmesini yasakladı.

Sonbahardan beri İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria şiddet eylemlerine sahne oluyor. Fransız haber ajansının (AFP) belirlemelerine göre şiddet olaylarında şimdiye kadar 32 İsrailli, 207 Filistinli ve dört de yabancı öldürüldü.

Öldürülen Filistinlilerin çoğunluğunu bıçakla saldıran terör şüphelileri oluşturuyor. İsrail askerleri tarafından öldürülenlerin arasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail işgalini protesto gösterilerine katılan Filistinliler de bulunuyor. Tel Aviv'deki silahlı saldırı Filistinli iki kuzen tarafından düzenlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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