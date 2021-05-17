Batı Şeria'da sinagoga kurulan tribün çöktü: 2 ölü, 150 yaralı

T24 Dış Haberler

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki bir sinagogda kurulan tribünün çökmesinin ardından 2 kişi hayatını kaybetti ve 150'den fazla insan yaralandı.

Yüzlerce kişi sinagogda Şavuot Bayramı'nın başlangıcı için bir ayine katılıyordu. Olay yerinde çekilen görüntülerde insanların dans edip hareket halinde olduğu, tribünün tepesinin de bir süre sonra yükü taşıyamayıp çöktüğü görülüyor.

Olayın meydana geldiği Givat Zeev Sinagogu'nun yapımının henüz tamamlanmadığı ve yetkililerin daha önce yapının henüz güvenli olmadığı konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusu, sinagoga sağlık yetkilileri gönderdiklerini ve helikopterlerin yaralıları hastaneye taşıdığını ifade etti. Hükümet sözcüsü arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğunu ifade etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, yaralılar için dua ettiğini söyledi.