Batı Rusya'ya karşı sertleşiyor



Kırım'da pazar günü yapılacak olan bağımsızlık referandumu öncesinde Batı ülkeleri ile Rusya arasındaki tansiyon yükseliyor. Rusya'nın Kırım'a müdahalesinin devletler hukukuna aykırı olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Moskova'dan Ukrayna'nın egemenlik hakkına saygı göstermesini istedi.

Passauer Neuen Presse gazetesine konuşan Merkel, “Bir ülkenin toprak bütünlüğünün göz önünde bulundurulması gerekir. Sınırlar tek taraflı olarak değiştirilemez” dedi ve Ukrayna'nın kendi kaderini kendisinin belirlemesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Almanya'nın amacının ABD ve Avrupa Birliği'ndeki ortakları ile birlikte sorunu diplomatik yollardan çözmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Obama'dan Rusya'ya tehdit

Ukrayna Başbakanı Arseni Yazenyuk'u Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Barack Obama da Moskova'nın planlanan referandum konusunu gözden geçirmesini umduğunu belirterek Washington'ın Ukrayna'nın yanında olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın uluslararası haklarını ihlal etmesi halinde Rusya'nın bunun sonuçlarına katlanmak durumunda kalacağını söyleyen ABD Başkanı, ancak tercihlerinin konuyu diplomatik yollardan çözmek olduğunun da altını çizdi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçilerin eski başkan adayı John McCain'in başkanlığında sekiz senatör bugün Ukrayna'ya gidiyor.

AB'den yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de pazartesi günü Rusya'ya yönelik sert yaptırım kararları almaya hazırlanıyor.

Brüksel'de bir araya gelecek olan AB dışişleri bakanlarının, belirli kişiler için seyehat yasağı uygulanması ve banka hesaplarının dondurulması kararı alması bekleniyor.