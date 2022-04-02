Batı-Rusya gerilimi, Dünya'nın dışına da taştı: Moskova, yaptırımlar kalkana kadar Batı ile uzayda işbirliğine son verecek

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Rusya, Moskova'ya uygulanan yaptırımlar kaldırılana kadar Batı ülkeleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki iş birliklerini askıya aldıklarını belirtti.

Rus uzay ajansı Roscosmos'un direktörü Dmitri Rogozin, cumartesi günü yaptığı açıklamada ISS ve diğer ortak uzay projelerinde işbirliğinin Batı yaptırımları kalktığı zaman mümkün olacağını ifade etti.

Rogozin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yaptırımların amacı Rus ekonomisini öldürmek ve halkımızı açlık ile mutsuzluğa sürüklemek. Ülkemize diz çöktürmek istiyorlar. Başaramayacaklar; ancak niyetleri açık" yazdı.

Roscosmos Direktörü, "Bu yüzden ISS ve diğer projelerde normal ilişkilere dönülmesinin sadece yasa dışı yaptırımların kaldırılmasıyla mümkün olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Rogozin, Roscomos'un ABD, Kanada, AB ve Japonya ile uzay işbirliğinin ne zaman bitirilmesi gerektiği ile ilgili teklifini Moskova'ya yakında bildireceğini söyledi. Rogozin geçmişte, yaptırımların uzaydaki ABD-Rusya işbirliğini "yok edebileceğini" söylemişti.

ABD'li NASA astronotu Mark Vande Hei bu hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 355 gün geçirdikten sonra iki Rus kozmonotla birlikte Dünya'ya dönmüştü. Salı günü NASA yayınında konuşan Rus kozmonot Şıkaplerov, "İnsanların dünyada problemi var; biz yörüngede tek bir ekibiz" demişti.

Rusya'nın 24 Şubat itibariyle Ukrayna'ya saldırmaya başlamasıyla birlikte Moskova'nın Batı'yla ilişkileri Soğuk Savaş sonrası dönemin en kötü seviyesine geldi.