'Batı, AKP'nin radikal örgütlerle pazarlık yaptığından kuşku duyuyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı ve emekli Büyükelçi Murat Özçelik, Paris’teki Charlie Hedbo baskınından AKP’nin de önemli dersler çıkarması gerektiğini söyledi. “İslamiyet’in yüce değerlerini ayaklar altına alan bu kadar rezil örgütlere karşı her türlü tedbiri önce bizim almamız lazım” diyen Özçelik, AKP hükümetinin bu tür örgütlerle çeşitli pazarlıklar yaptığı yönündeki kuşkuların Batı’nın hafızasında yer ettiğini söyledi. Özçelik, “Eğer hükümet olarak siz, gerekli önlemleri çok sıkı bir şekilde almazsanız ve Avrupalılar hâlâ Türkiye’de El Kaide, IŞİD için insan devşiren hücrelerin olduğunu, sessiz bekleyen, uyuyan hücreler olduğunu biliyorlarsa, onlar bakımında hem hükümet ve hem Türkiye’nin bir takım uygulamalarının oradaki terör tehdidini engellemeye yeterli olmadığını düşüneceklerdir” dedi.

AKP tutum takınamadı

Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok’un haberine göre, Avrupa’nın AKP’nin IŞİD’e yaklaşımı konusunda ciddi kuşkuları olduğunu belirten Özçelik, “Bu tür olaylardan sonra sadece çıkıp ‘terörle İslam bir arada konuşulmasın’ gibi genel söylemler komik oluyor” dedi.

Özçelik, şöyle devam etti: “Bugün birileri İslam adına tutuyor, başkalarının gırtlağını kesiyor. Biz çıkıp sadece ‘bu İslam değil’ mi diyeceğiz? Avrupalıya bunu nasıl izah edeceğiz?

Önlem ayıyor musun? Doğru dürüst bu konuda işbirliği yaptın mı? Bu konuda birçok soru işareti var. ‘Terörle İslam yan yana gelmez’ gibi laflarla bu olayların üstünü örtmek yerine, o kafa kesen adamlar ‘ben bunu Allah adına yapıyorum’ dediği sürece karşıdaki insanların tüylerinin diken diken olacağını iyi bilmemiz lazım. İslam değerlerini ayaklar altına alan şeylerin yok edilmesi gereken örgütler olarak kabul edilip bunlardan İslamiyet’in kurtarılabilmesi için önlemlerin alınması lazım.”

AKP’nin bazı örgütler karşısında beklenen tutumu takınamadığına dikkat çeken Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sonuçta Avrupa’da birçok kişi ‘sizin ülkeniz üzerinden IŞİD’e militan gidiyor’ diye düşünüyor. Örneğin Musul’da kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılmaları sürecinde IŞİD’le pazarlık yapıldığı yönündeki kuşkular hâlâ varlığını koruyor. Türkiye’nin IŞİD’le yaptığı pazarlık sonucunda bazı kişileri serbest bıraktığı, bunların içerisinde İngiliz vatandaşı militanların da olduğu gibi bir kuşku da var. Şimdi eğer bu gerçekçese İngiliz şöyle düşünüyor, ‘ya bunlar bir süre sonra İngiltere’ye dönerse?... Avrupalılar, Türkiye’nin bu konuda payına düşen işbirliğini eskiden daha iyi olmakla birlikte hâlâ tam olarak yaptığı inancında değiller.”