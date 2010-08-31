-BATI NİL VİRÜSÜNE YAKALANAN 2 KİŞİ ÖLDÜ BÜKREŞ (A.A) - 31.08.2010 - Romanya'da Batı Nil virüsüne yakalanan iki kişinin öldüğü, 5'inin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, dün gece, sivrisinekten yayılan hastalığı kapan iki yaşlıdan birinin başkent Bükreş'te diğerinin Karadeniz'deki sahil kenti Köstence'de hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkililer, baş ve kas ağrısı çeken, yüksek ateşi ve mide bulantısı olan kişilerin hastanelere başvurmasını istedi. Romanya'da ilk kez Batı Nil virüsü görüldüğü kaydedildi.