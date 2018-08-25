Batı Nil Virüsü, Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu

Çoğunlukla sivrisinekler yoluyla bulaşan Batı Nil Virüsü, Yunanistan’da 11 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu da 2012'den beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. Yunan Radyosu'na konuşan Sağlık Bakanı Andreas Xanthos, "Kontrolsüzce yayılan Batı Nil Virüsü'ne karşı yapacağımız belli bir şey yok fakat Sağlık Bakanlığı alarmda" açıklaması yaptı.

Uzmanlar, Avrupa'da yüksek hava sıcaklıklarının ardından Batı Nil virüsü enfeksiyonlarında, son dört yıl ile karşılaştırıldığında keskin bir artış görüldüğü uyarısı yaparken Yunanistan'da yaz başından itibaren Batı Nil virüsü salgınında 11 kişinin hayatını kaybettiği, virüsün bulaştığı insan sayısının da 107'ye çıktığı belirtildi.

Yetkililer, virüs sebebiyle ölenlerin 2012'den beri en yüksek sayıya ulaştığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Andreas Xanthos, Yunan radyosuna "Kontrolsüzce yayılan Batı Nil virüsüne karşı yapacağımız belli bir şey yok fakat Sağlık Bakanlığı ve KEELPNO alarmda" açıklaması yaptı.

Yunanistan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin (KEELPNO) verilerine göre 2010 yılında görülmeye başlanan Batı Nil virüsü salgınından enfekte olan kişi sayısı 262'ye ulaşırken vakalardan 35'i ölümle sonuçlandı. 2012'de 161 kişiye buluşan salgında 18 kişi hayatını kaybetmişti. Geçen seneyse 48 kişinin etkilendiği virüs, 6 kişinin de ölümüne neden olmuştu. Bu yıl Yunanistan'da virüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin tümünün 70 yaş üzeri insanlardan oluştuğu kaydedildi.

Bu arada ABD'nin Atina Büyükelçiliği ise BNV virüsü ile ilgili bir açıklama yaparak vatandaşlarını uyardı. Eçilik, Yunanistan'a gidecek ABD vatandaşlarının söz konusu virüse karşı gerekli önlemleri almasını istedi.

Henüz bir tedavisi yok

Henüz belli bir tedavisi olmayan virüsün, insanlarda belirgin semptomlar göstermemesi bulaşan kişi sayısının tam olarak bilinememesine yol açıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkez'ine göre hastaların yüzde 20'si yüksek ateş gibi belirtiler gösterirken sadece yüzde birinde ciddi hastalık şeklinde gelişiyor.