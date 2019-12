Batı medyası:Türkiye kadar olamadık

T24

Batı medyası, Libya’da mahsur kalan yabancıların tahliyesi konusunda Türkiye’nin erken davranarak çok başarılı bir operasyona imza attığını, kendi ülkelerinin ise, sınıfta kaldığını savundu.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:ABD’nin New York Times gazetesi ve İngiliz medyasının neredeyse tümü Türkiye’nin tahliye operasyonuna övgüler yağdırdı. Libya’da mahsur kalan onbinlerce vatandaşını tahliye planları yapan Batılı ülkeler, ülkenin tek açık havaalanı başkent Trablus’a uçak göndermekle sorunu çözebileceği hatasına düştü. Kaddafi yönetiminin uçak iniş izinlerini geciktirmesi ve onbinlerce kişinin de çatışmalar nedeniyle havaalanına gelememesi nedeniyle tahliye fiyaskosu yaşandı. Ülkenin doğusunda mahsur kalan onbinlerce yabancı ise, Bingazi ve çevresinde çaresizlik içinde bekliyor.Türkiye’nin Bingazi’deki operasyonunu örnek alan ABD, Bingazi’de mahsur kalan Amerikalı ve diğer Batılı ülke vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla Malta’dan feribot kiraladı. Ancak feribot Bingazi limanında 3 gündür yolcularla bekliyor. 8 saatlik Malta’ya gitmesi öngörülen feribotun kötü hava şartları ve Akdeniz’in dalgalı olması nedeniyle hareket edemediği bildirildi.İngiltere de vatandaşları için geç kalan ülkeler arasında yer aldı. Ülke içindeki vatandaşlarını belirli bir merkeze güvenli bir şekilde toplayamayan İngiliz hükümeti medyanın büyük tepkisini çekti. İngiliz basını, Libya’daki İngiliz vatandaşlarının tahliyesi konusunda İngiliz hükümetine sert eleştirilerde bulunurken, Türkiye’nin bu yöndeki çalışmalarına dikkat çekti. Telegraph gazetesi, “Mahcup edici”, The Guardian “Utanç verici” başlıklarıyla hükümetlerini yerden yere vururken, “Fiyasko” yorumunu yapan The Times, “En çarpıcı tahliye Türkiye’den geldi” manşetini attı. BBC, İngiltere hükümeti son 24 saattir, Libya’da mahsur kalan İngilizlerin kurtarılmasında görev almak üzere SAS özel kuvvetler timlerini hazır beklettiğini duyurdu.Almanya Başbakanı Angela Merkel de tahliyeler için kendi uçağını tahsis etti. Alman Hava Kuvvetleri’nin Başbakan’a tahsis ettiği “Konrad Adenauer” adlı uçak, 47’si Alman 74 kiyi Bonn’a getirdi. Bu arada Rusya, Karadağ’dan kiraladığı “St. Stefan” adlı feribotla aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bin kadar kişiyi Libya’dan İstanbul’a nakletme operasyonu başlattı. Feribot, dün sabah Libya’nın Sirt limanına ulaştı.