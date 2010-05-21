Batı Marmara hem efkarlı hem tiryaki

T24- Türk Aile Yapısı Araştırması'nın sonuçlarının bölgelere göre karşılaştırması, hane geliri 2 bin 500 TL ve üzerinde olan ailelerin, en fazla İstanbul'da yaşadığını, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ailelerin ise yüzde 40'ının 400 TL ve altında geliri bulunduğunu ortaya koyuyor.





Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM), 2006'da 12 bin 280 hanede, 18 yaş ve üzeri toplam 24 bin 647 bireyle yapılan görüşmelerle elde edilen ''Türk Aile Yapısı Araştırması'nı bölgelere göre karşılaştırdı.



Buna göre, İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere 12 bölgeden elde edilen aileyle ilgili veriler değerlendirildi.



Bölgelere göre ailelerin aylık hane gelirlerine bakıldığında hane geliri 2 bin 500 TL ve üzerinde olan aileler, yüzde 9 oranla en fazla İstanbul'da yaşarken, İstanbul'u Doğu Karadeniz takip ediyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ailelerin ise yüzde 40'ının 400 TL ve altında geliri bulunuyor.



Güneydoğu Anadolu'da yaşayan ailelerin çocuk sayısı 4.8 iken, bunu 4.2 ile Kuzeydoğu Anadolu, 4.1 ile Orta Doğu Anadolu izliyor. En az çocuk oranı Batı Marmara, Ege ve İstanbul bölgelerinde görülüyor.



Hane halkı üyelerinin akraba komşu ve arkadaşları beraber ziyaret etme oranı en yüksek bölge Akdeniz, en düşük bölge ise İstanbul. Alışveriş ve dışarıda yemek gibi kentsel alışkanlar ise en fazla İstanbul, Batı Anadolu ve Batı Marmara'da en az Güneydoğu Anadolu'da görülüyor.



Ailedeki genç ile ebeyevenler arasında sorun yaşama konusunda en yüksek ortalama Batı Anadolu bölgesine, en düşük ortalama ise Batı Marmara, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ait. Gerek Türkiye geneli gerek bölgeler açısından gençle ebeveyn arasında daha çok ''kılık-kıyafet tarzı'', ''arkadaş seçimi'', ''eğlence tarzı'' ve ''okul meslek seçiminde'' sorun yaşanıyor.



- EŞLE SORUN YAŞAMADA İSTANBUL BİRİNCİ-



Eşiyle sorun yaşadığını ifade edenlerin oranı en çok İstanbul'da iken, bunu Doğu Marmara, Akdeniz, Ege ve Marmara izlemektedir. Orta Anadolu, Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayanların eşle sorun yaşama ortalamaları ise diğer bölgelere kıyasla daha düşük.



Bireylerin kendi aileleriyle ilişki ortalamaları ise Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'da diğer bölgelere nazaran daha iyi iken, Akdeniz ve Batı Marmara'da daha kötü.



İstanbul, Doğu Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayanlar eşlerinin aileleriyle ilişkilerinin iyi olduğunu ifade ederken, Batı Anadolu, Orta Karadeniz ve Orta Doğu Anadolu'da eşlerin aileleriyle olan ilişki diğer bölgelere nazaran daha kötü.





-EN MUTLU KUZEYDOĞU, EN MUTSUZ AKDENİZ-





Türk ailesinin mutluluk algısında en yüksek oran Kuzeydoğu Anadolu bölgesi ile Orta Doğu Anadolu, en düşük oran ise Akdeniz bölgesinde görülüyor. Bunu Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Batı Karadeniz ve Orta Anadolu bölgeleri izliyor.

Toplumda aile ilişkilerinin kötüye gittiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 63.1 oranla en fazla Batı Anadolu'da yaşıyor. Bunu yüzde 62.5 oranla İstanbul, yüzde 62.1 oranla Ege takip ediyor. Aile ilişkilerinin daha iyiye gittiğini düşünenler ise en çok yüzde 41 ile Güneydoğu'da bulunuyor.



Araştırmada, 60 yaşından küçük olanlara sorulan ''kendinize bakamayacak kadar yaşlandığınızda nasıl yaşamayı düşünürsünüz'' soruna verilen cevaplar, tüm bölgelerde bireylerin yaşlandıklarında çocuklarının yanında kalma oranının yüksek olduğunu gösteriyor.



Güneydoğu Anadolu'da yaşlanınca çocuklarımın yanında kalırım diyenlerin oranı yüzde 90.5 iken, Batı Marmara'da bu oran yüzde 60.6'ya düşüyor.



Yaşlandığında huzurevine gideceğini söyleyenlerin oranı en fazla 15.9 ile Batı Marmara ve 15.8 ile Ege'de. Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayanlar ise huzurevine sıcak bakmıyor. Kuzeydoğudakilerin yüzde 6.5'i, Güneydoğu'da yaşayanların ise 2.2'si huzurevine gidebileceğini söylüyor.



Bütün bölgelerde evde bakım hizmeti almak isteyen bireylerin oranı, huzurevinde kalma eğiliminde olanlara göre daha fazla. Akdeniz ve Ege bölgesinde yaşayanlar diğer bölgelere göre evde bakım hizmeti almaya daha çok eğimli.





-EN TİRYAKİ DE EN EFKARLI DA BATI MARMARA-





Sigara kullanma oranlarına bakıldığında, Batı Marmara, İstanbul, Doğu Marmara ve Ege Türkiye ortalaması olan yüzde 30'un üzerinde yer alıyor. Sigara kullanım oranının en düşük olduğu bölge ise yüzde 25.2 ile Doğu Karadeniz.



Alkol kullanımında ise yüzde 22.5 ile Batı Marmara, yüzde 19.2 ile Ege, yüzde 18 ile İstanbul, 13.3 olan Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyor. Alkol kullanım oranlarının en düşük olduğu bölge yüzde 3.2 ile Güneydoğu iken bunu yüzde 5 ile Kuzeydoğu Anadolu izliyor.

''Kitap, gazete okuma, spor yapma'' ile ''sinema, tiyatro ve gece eğlencesine katılma'' oranları en yüksek İstanbul'a iken, en düşük ortalamalar Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu'da görülüyor.

Gerek, asker uğurlama ve karşılama, düğün, doğum gerekse yılbaşı, doğum günü, anneler günü, sevgililer günü gibi özel günlerde hediyeleşme oranı ise en yüksek bölge Batı Marmara, en düşük bölge ise Güneydoğu Anadolu.

