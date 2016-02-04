'Batı, Körfez ülkelerini yardıma zorlamalı'

Frankfurter Allgemeine Zeitung Londra’daki konferansa ilişkin yorumunda şu

görüşlere yer veriyor:

“BM’ye bağlı kuruluşların bu yıl içinde 2015’e oranla üç kat daha fazla

paraya

ihtiyaçları var. Buna rağmen donör ülkelerin bu yıl taahhüt ettikleri paraları gerçekten

verme olasılığı oldukça yüksek. Zira mültecileri bulundukları yerde tutmak için 1 euro

verildiğinde, Avrupa’da üç euro tasarruf edileceği artık birçokları tarafından

anlaşılıyor. Londra’daki Donörler Konferansı’nda finans yardımlarının Suriye’deki

savaşa siyasi çözüm olarak görülmemesi gerektiğine de haklı olarak dikkat çekildi. Bu

tür toplantılar insanların acılarını dindirmeye yönelik, barışı tesis etmeye değil.

Ancak

Suriye için geçici bir siyasi çözüm bulunması yönünde 2012 yılından beri üçüncü

kez

başlatılan Cenevre’deki barış girişimi ertelenmek zorunda kaldı. Zira Suriye rejimi

kendi şartlarını dikte ettirmek istiyor. İşte bu görüşme isteksizliğinin ceremesini de

herkes çekiyor.”

Die Welt adlı gazetenin yorumu da aynı konuda:

“Uluslararası topluluk, Suriye çevresindeki mülteci kamplarına milyarlık yatırımlar

yaparak mülteci akınını frenlemeye çalışıyor. Ancak Batılı devletler, mülteci krizinde

şimdiye dek skandal diye nitelenebilecek bir rol üstlenen bölgesel aktörleri, örneğin

Körfez ülkelerini ve herşeyden önce de Suudi Arabistan’ı, sadece Almanya'da cami

inşaatları yapılması için değil, din kardeşlerinin selameti için de önemli miktarlarda

parasal katkıda bulunmaya zorlamalıdır.”

Almanya'nın üç eyaletinde polis radikal İslamcılara yönelik operasyonlar düzenledi.

Berlin Savcılığı, radikallerin Berlin'de saldırı planladığını açıkladı. Der Tagesspiegel

gazetesinin güvenlik birimlerinin bu başarısına vurgu yaptığı yorumunda şu görüşleri

okuyoruz:

“Tam bir başarı bu! Polis ve Anayasayı Koruma Teşkilatı (iç istihbarat servisi)

İslamcıların planladığı bir saldırı eylemini engelledi. Bu başarı şunu gösteriyor:

Güvenlik kurumları -gündelik kuru gürültüye aldırmadan- iyi işliyorsa bu, demokrasinin

çıkarınadır. Ancak bir ülkenin vatandaşları sorunların çözümüne inançlarını kaybeder

ve demokratik sistemin istikrarı bozulacak olursa, bu sistem içinde sorumluluk taşıyan

herkesin başarısı önem kazanır. Burada payı bulunan bu kişi ve kurumları övmek de

gerekir. Zira siyasi - toplumsal düzeyde herşeyin yüksek sesle, saldırgan ve radikal bir

biçimde yürütüldüğünü, bunun da demokrasiyi tehlikeye atma eğilimi gösterdiğini

görmek durumundayız.”

Berliner Zeitung da yorumunda aynı konuya farklı bir açıdan yaklaşıyor:



“Terör gittikçe yaklaşıyor ve Berlin’in burada özel bir rol oynaması kimseyi

şaşırtmıyor. Ancak soyut bazı saldırı planları dışında bazı alanların ve yer isimlerinin

güvenlik birimleri tarafından anılmış olması insanı oldukça tedirgin etmeye de yetiyor.

Berlin’in ünlü meydanı Alexanderplatz sembolik anlamı olan bir alan. Bu meydanda

günün her saatinde yüz binlerce kişinin yolları kesişiyor ve bir kentin kültürel çeşitliliği,

işlerini görmek üzere kentte bir noktadan diğerine giden insanların günlük yaşamlarına

da yansıyor. İşte tam bu insanlar, bizler hedefteyiz ve daha bir süre daha hedef

kalmaya da devam edeceğiz.”