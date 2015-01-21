Batı karşıtı sitelere mesaj gönderen Türk öğrenci sınır dışı edildi

İtalya’da İçişleri Bakanı Angelino Alfano’nun açıkladığı sınır dışı edilen 9 kişi arasındaki Türk vatandaşının olduğunu açıkladı. Söz konusu kişi Pisa kentine eğitimi için gelen bir doktora öğrencisi olduğu bildirildi.



Fizik alanında doktora eğitim için İtalya’nın Pisa kentinde bir üniversiteden geçen Kasım ayında kabul alarak eğitimine başlayan Türk öğrencinin, İtalyan polisinin Genel Soruşturmalar ve Özel Operasyonlar Birimi (DİGOS) tarafından daha öncesinden takip edildiği belirtildi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bakan Alfano, bu kişinin Batı karşıtı, İslami sitelere yazdığı yazılardan ötürü hızlı bir şekilde sınır dışı edildiği söyledi. Türk genci hakkındaki süreç, Paris’te 7 Ocak’ta meydana gelen Charlie Hebdo saldırısından önce, Aralık ayının sonunda gerçekleşti.



Polisin Türk gencinin Batı karşıtı ve İslami sitelere gönderdiği mesajlarını takip ettiği ve ardından Pisa’da ikamet ettiği adreste arama yaptığı açıklandı. Aramanın ardından genci bir süre Kimlik Tespit ve Sınır Dışı Etme Merkezi’nde tutan güvenlik güçlerinin, eğitim kurumuna da yazı göndererek, Türk doktora öğrencisinin daha fazla kayıtlı bulunduğu programa devam edemeyeceğinin bildirdiği yazıldı.



Türk öğrencinin kayıtlı olduğu Normale Akademisinin yöneticisi Fabio Beltram ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, okullarının her ülkeden gelen araştırmacılara açık olduğunu belirterek, "Genç Türk öğrenci birtakım mülakatları geçip bizden kabul aldı ama bir ay sonra sınır dışı edildi. Okul, öğrencilerin kişisel görüşlerini ifade ettiği kişisel siteleri ya da blogları takip etmez" dedi.



"Cihat yanlısı terör organizasyonlar" ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle sınır dışı edilen biri Türk, 9 kişiyi, kamuoyu, İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano’nun geçen Pazar yaptığı açıklamayla öğrenmişti. Bu açıklamasından iki gün önce Alfano, terörizm ve yasa dışı göç konularını mevkidaşı Efkan Ala ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelmişti.