Batı İran'la uranyum pazarlığında





İran'ın zenginleştirilmiş uranyum ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili üçlü görüşmeler, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacak.



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) ev sahipliğinde bugün yapılacak görüşmelere, kurum temsilcilerinin yanı sıra İran, ABD, Rusya ve Fransa'dan hukuki ve teknik uzmanlarla diplomatlar katılıyor.



İran'ın yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç duyduğunu UAEK'ya bildirmesi üzerine önce ABD ve Rusya, sonra da Fransa'nın bu ülkeye uranyum satabileceği belirtilmişti.



Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da bir süre önceki açıklamasında "İstemesi halinde ABD'den zenginleştirilmiş uranyum alabileceklerini" söylemişti.



Tahran'daki reaktör için yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum ihtiyaçlarını dışarıdan karşılamak istediklerini belirten Ahmedinejad, "Zenginleştirilmiş uranyum ihtiyacımızı ABD de dahil isteyen her ülkeden temin etmek istiyoruz" demişti.



İran ve 5 artı 1 ülkeleri yaklaşık 15 ay aradan sonra ilk kez 1 Ekim'de Cenevre'de Tahran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerde bulunmuştu.



Müzakereleri “başlangıç için olumlu bir adım” olarak değerlendiren taraflar, bu ay içinde yeniden bir araya gelme kararı almıştı.

