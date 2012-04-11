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Dünya

'Batı İran'ın tokadıyla evini bulamayacak'

Nükleer müzakereler öncesi, İran'ın liderinden sert mesajlar gelmeye devam etti

11 Nisan 2012 21:01

İstanbul’da yapılacak nükleer müzakereler öncesi, görüşmelerde yeni öneriler sunacağını belirten İran'dan sert mesajlar gelmeye devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ambargoların İran’ı etkilemeyeceğini yineledi ve batılı devletleri çarpıcı bir dille eleştirdi

14 Nisan'da İstanbul'da İran ve batılı ülkeler arasında yapılacak nükleer müzakereler öncesi Tahran’dan, görüşmeler sırasında yeni öneriler sunacağını açıkladı. İran'ın nükleer müzakerecisi Said Celili, diğer tarafların da İran'ın sunacağı yeni önerilere yapıcı bir tavırla yaklaşmasını umduklarını söyledi.

 

'Baskı İranlıların azmini artırır'

 

Celili, tehdit ve baskının sonuç vermeyeceğini, aksine İran halkının azmini daha da kuvvetlendireceğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da, hakaret ve zorlamanın işe yaramayacağını yineledi. İstanbul'daki müzakereler; ABD, Çin, İngiltere, Rusya, Fransa ve Almanya'nın yer aldığı 5 artı 1 grubu ile İran arasında cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek.

 

'Evlerinin yolunu bulamayacaklar'

 

İstanbul’da yapılacak müzakereler öncesi, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'dan ambargolara meydan okuyan bir açıklama geldi. Ahmedinejad, "Batılı ülkeler beni dikkatle dinleyin; İran devletinin ulusal haklarını kim çiğnemeye cesaret ederse, Bender, Abbas ve Hürmüzgan eyaletinin gençleri onlara öyle bir şamar atacak ki, evlerinin yollarını dahi bulamayacaklar" dedi.

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