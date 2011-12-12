T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Batı hattından doğalgaz ithalatı

12 Aralık 2011 17:09

-Batı hattından doğalgaz ithalatı -EPDK, 26 şirketin başvurusunu alım-satım anlaşması getirmedikleri için başvuru yapılmamış sayarak dosyalarını iade etmeye başladı -EPDK'nın alım-satım sözleşmesi yerine mutabakat zaptı getiren Aksel ve Bosphorus firmalarının da dosyalarını iade edeceği öğrenildi ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Leyla Ataman Özel - Rusya'dan Batı Hattı yoluyla ithal edilen yıllık 6 milyar metreküp gazın özel sektör tarafından getirilmesi sürecinde kritik bir gelişme daha yaşandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, EPDK'ya Batı Hattından doğalgaz ithalatı için ithalat lisansı başvurusunda bulunan 26 firma, Rus Gazprom ile doğalgaz alım-satım anlaşması imzalamadıkları için, başvuru yapılmamış sayılarak EPDK tarafından dosyaları iade edilmeye başlandı. Bu arada, alım-satım anlaşması getirmediği halde mutabakat zaptı (Memorandum of Understanding-MOU) getiren Aksel ve Bosphorus şirketlerinin de dosyalarının iade edileceği öğrenildi. -Tüketim rekora koşuyor  Bu arada, günlük doğalgaz tüketiminin, kış koşullarının sertleşmesi ile bugünkü 160 milyon metreküp seviyelerinden 180 milyon metreküp seviyelerine çıkması bekleniyor. Yıl sonunda ise cari yıla ilişkin toplam tüketimin 43 milyar metreküp civarında gerçekleşmesi hesaplanıyor.  (LEY-ABK)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24