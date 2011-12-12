-Batı hattından doğalgaz ithalatı -EPDK, 26 şirketin başvurusunu alım-satım anlaşması getirmedikleri için başvuru yapılmamış sayarak dosyalarını iade etmeye başladı -EPDK'nın alım-satım sözleşmesi yerine mutabakat zaptı getiren Aksel ve Bosphorus firmalarının da dosyalarını iade edeceği öğrenildi ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Leyla Ataman Özel - Rusya'dan Batı Hattı yoluyla ithal edilen yıllık 6 milyar metreküp gazın özel sektör tarafından getirilmesi sürecinde kritik bir gelişme daha yaşandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, EPDK'ya Batı Hattından doğalgaz ithalatı için ithalat lisansı başvurusunda bulunan 26 firma, Rus Gazprom ile doğalgaz alım-satım anlaşması imzalamadıkları için, başvuru yapılmamış sayılarak EPDK tarafından dosyaları iade edilmeye başlandı. Bu arada, alım-satım anlaşması getirmediği halde mutabakat zaptı (Memorandum of Understanding-MOU) getiren Aksel ve Bosphorus şirketlerinin de dosyalarının iade edileceği öğrenildi. -Tüketim rekora koşuyor Bu arada, günlük doğalgaz tüketiminin, kış koşullarının sertleşmesi ile bugünkü 160 milyon metreküp seviyelerinden 180 milyon metreküp seviyelerine çıkması bekleniyor. Yıl sonunda ise cari yıla ilişkin toplam tüketimin 43 milyar metreküp civarında gerçekleşmesi hesaplanıyor. (LEY-ABK)