Batı Halep'te okula saldırı: "Yedi çocuk ve bir kadın öldü"

Suriye'nin Halep kentinin hükümet güçlerinin kontrolündeki batı kesiminde, muhalif güçlerin bir okula açtığı ateş sonucu yedi çocuk ve bir kadının öldüğü belirtildi.

Resmi Sana Ajansı'nın haberine göre Furkan Mahallesi'ndeki okula yönelik saldırıda en az 32 kişi de yaralandı.

Saldırı, kentin muhaliflerin kontrolündeki doğu kesimine yönelik girişilen günler süren ağır bombardımanı izliyor.

Bu arada BM Temsilcisi Staffan de Mistura kentin muhaliflerin elindeki kesimine özerklik verilmesini önerdi. Ancak Suriye hükümeti bu öneriyi reddetti.

De Mistura, Suriye hükümetinin muhaliflerle siyasi bir uzlaşmaya varmadığı taktirde, Halep'te bir "Pirus zaferi" peşinde olduğu uyarısında bulunmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallim'e göre De Mistura'nın barış anlaşması için Şam'a yaptığı ziyarette özerklik teklifini getirdi.

Muallim, De Mistura'yla yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında "Bu tamamen reddedildi. Egemenliğimizin ihlali anlamına geliyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, hükümet güçlerinin son saldırılarının ardından Doğu Halep'te yaşayan 275 bin kişinin sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını açıklamıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerin göre üç haftalık aradan sonra, geçen Salı gününden bu yana Doğu Halep'teki bombardımanlarda en az 103 kişi öldü.

Hükümetin kontrolündeki Batı Halep'te ise aralarında dokuz çocuğun da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti.

Beyaz Miğferler diye bilinen gönüllü arama kurtarma kuruluşuna göreyse sadece dün Halep'e 108 hava saldırısı yapıldı.

Hem Beyaz Miğferler hem de Gözlemevi'ne göre saldırılar bugün de el Sakhur bölgesine atılan varil bombalarıyla devam etti.