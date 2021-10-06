Batı'dan Rusya'ya 'Navalni zehirlenmesi'ne açıklık getirmesi için 10 gün

T24 Dış Haberler

45 Batı ülkesi salı günü uluslararası zehirli silahlar denetleme kurumu üzerinden Moskova'dan muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesine açıklık getirmesini istedi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurallarına göre Rusya'nın 10 gün içerisinde aralarında Avrupa Birliği üyeleri, ABD ve Kanada gibi ülkelerin de bulunduğu 45 ülkenin sorularına yanıt vermesi gerekiyor.

Batı ülkeleri, çeşitli raporlara dayanarak Navalni'nin geçen yılın Ağustos ayında Rusya'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde geliştirilen sinir gazı Noviçok ile zehirlendiğini savunuyor. Moskova ise sürecin başından bu yana olayda parmağı bulunduğu iddialarını reddediyor.

45 ülke tarafından yayımlanan ortak açıklamada, ''Rusya'nın topraklarında kimyasal silah kullanımını incelemek için attığı adımları detaylandırması kritiktir'' denildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'dan neden OPCW yetkililerinin araştırma için gelmelerini geciktirdiği konusunda açıklama yapması istendi.

Navalni, Rusya'da tutuklu bulunuyor.