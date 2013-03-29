Batı Çalışma Grubu, YÖK'te büro mu kurdu?

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir tarafından, 28 Şubat postmodern darbesi sürecinde oluşturulan Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG): Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri’nin yanı sıra Yüksek Öğretim Kurumu’nda da (YÖK) büro kurduğu ortaya iddia edildi. Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve iki YÖK yöneticisinin askerlerle ilgili soruşturmada yer alma nedeninin de YÖK’nün o dönemde karargâha bağlı bir birim gibi hâreket etmesi olduğu öne sürüldü.

Ankara TMK. 10. Madde’yle Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nce yürütülen 28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili soruşturmada, 100’ü aşkın asker şüphelinin yanı sıra eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve haklarında yakalama kararı olan ve hâlen kaçak konumunda bulunan iki eski YÖK yöneticisinin de bulunması tartışma konusu olmuştu.

Arzu Yıldız'ın Taraf'taki haberine göre, Kemal Gürüz ve iki YÖK yöneticisinin “asker”, “sivil” ve “işkence” başlıklarıyla ayrılan soruşturmaların askerî ayağında yargılanma nedenleri ise YÖK’te kurulan BÇG bürosu. 28 Şubat döneminde, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir tarafından kurulduğu belirtilen Batı Çalışma Grubu’nun, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nde özel birim kurduğu belirlenmişti. Bu birimlerde görev yapan askerlerin Bir’in talimatıyla “irtica ile mücadele” adı altında yasa dışı birçok yazışmaları, darbe planları, istihbarat ağı oluşturdukları, savcılık tarafından; Genelkurmay Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gölcük’te yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler ve Kozmik Oda’dan çıkan ıslak imzalı belgelerle tesbit edilmişti. YÖK’teki büronun ayrıntıları ise yeni günyüzüne çıktı.



'Kopya' açığa çıkardı



Söz konusu birim; 2010 yılında yapılan KPSS Eğitim Bilimleri sınavına ilişkin kopya iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında YÖK’te yapılan aramalarda ele geçirilen yüzlerce klasörlük belgelerin incelenmesi sonucu ortaya çıkarıldı. YÖK’te kurulan BÇG bürosunun, bizzat Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterdiği, o dönemde üniversitelerde yapılan doçent, doktora atamalarının BÇG tarafından belirlenen isim listesine göre gerçekleştiği anlaşıldı. Bunun yanı sıra üniversitelerden atılan öğretim üyeleri, araştırma görevlilerinin isim listesinin de yine BÇG tarafından hazırlandığı tesbit edildi.



Tepedeki isim Gürüz



Sivil bir kurum olan YÖK’ün askeriyeye bağlı bir birlik hâline getirildiği için, Gürüz’ün soruşturmanın askerî ayağında sorgulandığı öğrenildi. Elde edilen delillere göre; Gürüz ve diğer iki YÖK’çü, BÇG’nin bürosunun başındaki isimler olarak kayıtlarda yer alıyor.



MGK belgeleri savcıda



MGK belgeleri savcıda 28 Şubat sürecinde Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar, bunlara ilişkin yazışmaların da içerdiği yüzlerce sayfalık doküman Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından savcılığa gönderildi. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nden birçok bölümün de savcılığa ulaştığı belirtildi. Söz konusu belgelerde yer alan hususlardan büyük bir kısmı tamamlanan ancak klasör ve dizin taraması süren iddianamede yer alacak.