Batı Çalışma Grubu belgeleri 'Genelkurmay Başkanı'nın emriyle' ifadesiyle çıkmış!

Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nce yürütülen 28 Şubat soruşturmasında savcılıkta bulunan Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) oluşturulması, yapısı ve darbe eylem planları ile ilgili beş ana belgede “Genelkurmay Başkanı’nın emriyle” ifadelerinin bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu belgede BÇG Günlük Durum Raporu (BATGUNDURAP) ve BÇG Olay Bildirim Raporu (BATOLBİRRAP) ekleri bulunuyor.

Taraf, beş ana belgeden 29 Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor Sistemi ve Harekât Konsepti konulu belgeye ulaştı. Arzu Yıldız'ın Taraf gazetesindeki haberine göre; belgede, Türkiye’nin dört bir yanında dershanelerde, belediyelerde, YÖK’te ve benzeri birçok kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan ve irticai faaliyetlere eğilimli gibi görünenlerin fişlenmesi ve elde edilen bilgilerin BÇG bünyesindeki veri havuzuna gönderilmesi talimatı veriliyor. Çalışmaların hazırlanması konusunda emri veren kişi olarak dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in imzası bulunurken, bu çalışmaların yapılması hususunda “Genelkurmay Başkanı emriyle” ibareleri dikkat çekiyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Çevik Bir ve diğer eski komutanlar ifadelerinde de faaliyetlerin Karadayı’nın emriyle yapıldığını belirtmişlerdi. Savcıdaki Çevik Bir, Erol Özkasnak ve Fevzi Türkeri imzalı ‘gerçek’ belgelerde de, emri verenin Genelkurmay Başkanı olduğu belirtiliyor. Karadayı’nın isminin geçmediği belgelerin tamamında “Genelkurmay Başkanı’nın talimatı” ifadeleri bulunuyor.



‘Türkiye’nin irticai taktik resmi’



Belgenin ilk sayfasında “Genelkurmay Başkanlığı’nın 10 Nisan 1997 gün ve HRK 7200- 77-97İGHD (PI-2) sayılı emri (HAY)” ifadeleri dikkat çekerken, devamında şu ifadeler yer alıyor: “Laikliğe karşı işlenen suçlar Genelkurmay Başkanlığı’na bildirilsin.

BÇG Rapor Sistemine dâhil edilecek Komutanlıklar, konunun hassasiyeti, emniyet ve gizlilik ihtiyaçları dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı’nca belirlenecektir. Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı’nca Türkiye’nin irticai taktik resminin ortaya çıkarılabilmesi maksadıyla,

a. İl bazında varsa değişik mezheplerin\\tarikatların yeri ve miktarı

b. İl bazında irticaya müzahir demek, tarikatların yeri ve miktarı

c. Bunların üyelerinin sayıları ve faaliyetlerinin tesbit edilmesi

d. İl bazında faaliyet gösteren irticaya müzahir örgütler hakkında bütün bilgiler

f. Ayrıca ilgi ( c ) esaslarına uygun olarak camilerde verilen vaazların Garnizon Komutanlıkları’nca takip edilmesi suretiyle laiklik ve suç teşkil edilen hususların tesbit edilmesi ve yasal işlem yapılabilmesi için derhal Genelkurmay Başkanlığı’na bildirilmesi sağlanacaktır.

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’nca, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile istihbarat teşkileri gibi çeşitli kanalardan elde edilen bilgilerin gecikmeksizin BÇG’na aktarılması sağlanacaktır.

Raporların uygulanması ile ilgili görüş ve öneriler miada bağlı kalmaksızın Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilecektir.”



Batı Çalışma Grubu’ndan 14 komutanlığa talimat



BÇG’de alınan kararlar ve raporların bir kopyasının Genelkurmay Başkanlığı ile Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına gönderildiği öğrenilirken, kararların, çalışmaların ve emirlerinin 14 komutanlık aracılığıyla uygulandığı ifade edildi. Bu komutanlıklar şunlar: Donanma Komutanlığı, Kuzey ve Güney Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Filo Komutanlığı, İstanbul Boğaz Komutanlığı, Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Akdeniz Bölge Komutanlığı, İskenderun Deniz Üst Komutanlığı, Akdeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Lisesi Komutanlığı, Erdek Deniz Komutanlığı, Bartın Deniz Üst Komutanlığı.