T24 LogoT24 Logo
Dünya

BATI BALKANLARDA VİZESİZ DÖNEM BELGRAD (A.A)

08 Aralık 2010 13:12

-BATI BALKANLARDA VİZESİZ DÖNEM BELGRAD (A.A) - 08.12.2010 - Türkiye ve Sırbistan arasında vizelerin kaldırılması konusunda 12 Temmuzda imzalanan antlaşma, sınır kapılarında yürürlüğe girdi. Bu uygulamayla Batı Balkanlarda Türkiye'ye vize uygulayan ülke kalmadı. Türkiye'nin Batı Balkanlarda barış adına yürüttüğü politikalar, her anlamda meyvesini veriyor. Bölgedeki ülkeler, Türkiye'nin girişimleriyle aralarındaki sorunları ortadan kaldırırken, ekonomik ve siyasi anlamda ''süper güç'' olarak gördükleri Türkiye'ye de her konuda kapılarını açıyor.  Türk vatandaşlarının, bölgede vizesiz girdiği, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'ya artık Sırbistan da dahil oldu. Bu sayede Türk vatandaşları, artık Batı Balkan ülkelerini çok rahat bir şekilde gezecek, iş adamları da buralardaki yatırım potansiyellerini günübirlik gezilerle değerlendirebilecek. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Ali Rıza Çolak,Sırbistan'ın hem ekonomik hem de turizm açısından çok önemli potansiyellere sahip olduğunu belirtti.  Çolak, Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olduğunu ve büyük işadamları bulunduğuna dikkati çekerek, bu nedenle Türk yatırımcısının seyahat etme sıklığının arttığını, ancak vize uygulanmasının önemli sorunlara yol açtığını dile getirdi. Bölgede Türkiye'ye daha önce vize uygulayan tek ülkenin Sırbistan olduğuna işaret eden Çolak, 12 Temmuzda imzalanan anlaşmanın 4 gün önce uygulamaya girmesiyle artık bölgede Türkiye'ye vize uygulayan ülke kalmadığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24