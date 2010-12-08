-BATI BALKANLARDA VİZESİZ DÖNEM BELGRAD (A.A) - 08.12.2010 - Türkiye ve Sırbistan arasında vizelerin kaldırılması konusunda 12 Temmuzda imzalanan antlaşma, sınır kapılarında yürürlüğe girdi. Bu uygulamayla Batı Balkanlarda Türkiye'ye vize uygulayan ülke kalmadı. Türkiye'nin Batı Balkanlarda barış adına yürüttüğü politikalar, her anlamda meyvesini veriyor. Bölgedeki ülkeler, Türkiye'nin girişimleriyle aralarındaki sorunları ortadan kaldırırken, ekonomik ve siyasi anlamda ''süper güç'' olarak gördükleri Türkiye'ye de her konuda kapılarını açıyor. Türk vatandaşlarının, bölgede vizesiz girdiği, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'ya artık Sırbistan da dahil oldu. Bu sayede Türk vatandaşları, artık Batı Balkan ülkelerini çok rahat bir şekilde gezecek, iş adamları da buralardaki yatırım potansiyellerini günübirlik gezilerle değerlendirebilecek. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Ali Rıza Çolak,Sırbistan'ın hem ekonomik hem de turizm açısından çok önemli potansiyellere sahip olduğunu belirtti. Çolak, Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olduğunu ve büyük işadamları bulunduğuna dikkati çekerek, bu nedenle Türk yatırımcısının seyahat etme sıklığının arttığını, ancak vize uygulanmasının önemli sorunlara yol açtığını dile getirdi. Bölgede Türkiye'ye daha önce vize uygulayan tek ülkenin Sırbistan olduğuna işaret eden Çolak, 12 Temmuzda imzalanan anlaşmanın 4 gün önce uygulamaya girmesiyle artık bölgede Türkiye'ye vize uygulayan ülke kalmadığını kaydetti.