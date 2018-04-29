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BBC Türkçe

Batı Avustralya'daki gizemli imdat mesajı

Avustralya'nın batısında yerleşimden uzak bir bölgeye taşlarla yazılmış olan SOS mesajı polisi alarma geçirdi. Bölgede bir ya da birden çok kişinin kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak mesajın "şaka" olması da ihtimal dahilinde.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'nın batısında yerleşimden uzak bir bölgeye taşlarla yazılmış olan SOS mesajı polisi alarma geçirdi. Bölgede bir ya da birden çok kişinin kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ancak mesajın gerçek olup olmadığı bilinmiyor.

Mesaj bir helikopter pilotu tarafından fark edildi. Bölgeye karadan ulaşmak mümkün olmadığından ötürü arama çalışmaları için helikopterle polis sevk edildi.

Polis bölgede yakın zamanda kamp yapılmış olduğunu gösteren izlere rastladıklarını ancak bu izlerin ne kadar zaman öncesinden kaldığının anlaşılamadığını belirtti.

İşaretin bulunduğu Swift Körfezi'nin en yakınındaki büyük yerleşim yeri yaklaşık 500 km mesafedeki Broome kenti.

Polis bölgede kayıp kişi olup olmadığını anlamaya çalışıyor.

Ancak mesajın bir "şaka" olabileceği ihtimali de gözardı edilmiyor.

Üst düzey bir polis yetkilisi Avustralya basınına yaptığı açıklamada, mesajın yıllardır orada olabileceğini belirtti.

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