Batı Akdeniz'den 136 ülkeye ihracat

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - BATI Akdeniz Bölgesi\'nde, yılın ilk çeyreğinde 136 ülkeye ihracat yapılırken, geçen yıla oranla yüzde 11,75 artışla 613 milyon 429 bin 589 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Antalya, Burdur ve Isparta\'yı kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi ihracatında, 2017 yılında başlayan artışın 2018 yılında da kesintisiz devam ettiğini söyledi. Batı Akdeniz\'de 1 Ocak- 30 Nisan günlerinde yüzde 11,75 oranında artışla 613 milyon 429 bin 589 dolar ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden Bahar, nisanda yapılan ihracatın ise geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 4,86 oranında artışla 150 milyon 625 bin 612 dolar olduğuna işaret etti.

YAŞ SEBZE- MEYVE, LİSTE BAŞI

Batı Akdeniz\'de en fazla ihracatın, 161 milyon 914 bin dolarla yaş meyve- sebze sektöründe gerçekleştirildiğine değinen Başkan Bahar, bu sektörü 152 milyon 844 bin dolarla madenciliğin takip ettiğini söyledi. Bahar, kimya alanında 54 milyon 765 bin dolar, ağaç mamulleri ve orman ürünlerde 46 milyon 967 bin dolar, demir ve demir dışı metal sektöründe ise 28 milyon 652 bin dolar ihracat yapıldığına vurgu yaptı. Bahar, liste başı 5 sektörün yanı sıra diğer sektörlerde de ciddi artış olduğunu söyledi. Başkan Bahar, diğer sektörlerdeki ihracatın yüzde 24,66 oranında artışla 151 milyon 562 bin 353 dolar olduğunu belirtti.

ÇİN, LİDER

Hakkı Bahar, Batı Akdeniz\'den 1 Ocak- 30 Nisan günlerinde 136 ülke ve gümrük bölgesine ihracat gerçekleştiğini de söyledi. Bu ülkelerin 66\'sına yapılan ihracatın 1 milyon dolar ve üzeri olduğunu, 18 ülkede ise 10 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Bahar, 76 milyon 371 bin dolarla en fazla ihracatın ise Çin\'e yapıldığını vurguladı. Bu ülkeyi 44 milyon 13 bin dolarla Rusya\'nın takip ettiğine değinen Hakkı Bahar, Romanya\'ya 35 milyon 484 bin dolar, ABD\'ye 27 milyon 883 bin dolar, Almanya\'ya 27 milyon 732 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

RUSYA PAZARINDA REKOR ARTIŞ

BAİB Başkanı Bahar, yaş meyve- sebze ürünlerine yönelik kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte Rusya Federasyonu\'na gerçekleştirilen ihracatta ciddi oranda artış olduğunu söyledi. Batı Akdeniz\'de, 4 aylık dönemde Rusya Federasyonu\'na yüzde 283,37 oranında artışla 44 milyon 13 bin 500 dolar ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatan Bahar, \"Domatese yönelik kısıtlamanın da kalkmasıyla Rusya Federasyonu\'na yönelik ihracatın önümüzdeki süreçte daha da artması bekleniyor\" dedi.



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