Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

ANTALYA, (DHA)- METEOROLOJİ, Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Şiddeti zaman zaman 105 kilometreyi bulacak fırtınanın, cuma akşam saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.

Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz\'de 18 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde başlayacak rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 7-9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) fırtına, Antalya Körfezi\'nde zaman zaman 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, \"Fırtınanın 19 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor\" denildi.