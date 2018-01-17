T24 LogoT24 Logo
Gündem

Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

ANTALYA, (DHA)- METEOROLOJİ, Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu

17 Ocak 2018 13:46

ANTALYA, (DHA)- METEOROLOJİ, Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Şiddeti zaman zaman 105 kilometreyi bulacak fırtınanın, cuma akşam saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.
Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz\'de 18 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde başlayacak rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 7-9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) fırtına, Antalya Körfezi\'nde zaman zaman 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, \"Fırtınanın 19 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA DHA METEOROLOJİ Batı AkdenizMeteorolojiBölge MüdürlüğüBatı AkdenizOcak PerşembeAntalya KörfeziAçıklamadaOcak Cuma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24