Batı Akdeniz için 'yağışlı ve soğuk hava' uyarısı

ANTALYA, (DHA) - BATI Akdeniz Bölgesi\'nin, yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar\'dan gelen soğuk havanın etkisine gireceği belirtildi. Yağışlı ve soğuk havanın, bölgede pazar gününe kadar etkili olacağı kaydedildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi\'nin, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen derin alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar\'dan gelen soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren iç kesimlerde 2- 6 derece azalacağı kaydedilen açıklamada, \"Perşembe günü bölgenin genelinin yağışlı geçeceği, başta sahil kesimi olmak üzere yağışların Muğla ve Antalya genelinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor. İç kesimlerde (Burdur, Isparta, Muğla\'nın yüksek kesimleri, Antalya\'nın Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri) yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde güneyli yönlerden kuvvetli, zamanla fırtına (50-75km/s) şeklinde esmesi bekleniyor\" denildi.

Cuma günü bölgenin genelinin yağışlı geçeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

\"Yağışların Antalya\'nın doğu ilçelerinde (Alanya, Gazipaşa) kuvvetli sağanak şeklinde, Isparta geneli, Muğla\'nın yüksekleri, Antalya\'nın Akseki, İbradı, Gündoğmuş ilçelerinde ise kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerine kadar Akseki, Alanya ve Gazipaşa çevrelerinde güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-75km/s) esmesi bekleniyor. Cumartesi bölgemiz genelinin yağışlı geçeceği, yağışların Antalya\'nın doğu ilçelerinde (Manavgat, Alanya, Gazipaşa) çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muğla\'nın yükseklerinde, Isparta ve Burdur\'da kar şeklinde, Toroslarda ise (Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Sütçüler) kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü Isparta, Antalya Merkez, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Isparta geneli ile Akseki, İbradı ve Gündoğmuş çevrelerinde kar şeklinde olması, diğer yerlerde ise sağanak yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.\"