-Batı Afrika'da kolera salgınında 2500 kişi öldü CENEVRE (A.A) - 11.10.2011 - BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Batı Afrika'nın bugüne kadarki en kötü kolera salgınında 2500'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. UNICEF'in açıklamasında, bu yıl ayrıca Mali'den Kongo'ya kadar 10 ülkede 85 binden fazla kolera vakasının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bölgenin tarihinin en büyük salgınıyla karşı karşıya olduğu, koleradan ölüm oranının 4,7'ye kadar çıktığı" kaydedildi. UNICEF sözcüsü Marixie Mercado, yağış oranının gelecek haftalarda ortalamanın üstünde olacağının tahmin edildiğini, bu nedenle salgının yayılmaya devam edebileceğini söyledi.