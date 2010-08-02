-BATDAL: TEK HEDEFİMİZ KAZANMAK İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - Galatasaraylı futbolcu Mehmet Batdal, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sırbistan'ın OFK Belgrad takımıyla deplasmanda yapacakları rövanş karşılaşmasını kazanarak, turu geçmek istediklerini söyledi. Genç futbolcu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, OFK Belgrad ile sahalarında 2-2 berabere kaldıkları ilk karşılaşmanın sonucunun kendileri için sürpriz olduğunu ifade etti. Mehmet Battal, şöyle konuştu: ''Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Aslında 2-0 gibi güzel bir skor yakaladık. Bunu koruyabilseydik, bizim için çok büyük avantaj olacaktı. Nitekim 2-2'yi yakaladılar, bu sürpriz bir sonuç oldu. Orada zor bir maç bizi bekliyor. Kendi sahalarında iyi oynandıkları söyleniyor. Ne kadar iyi oynasalar da bundan sonra tek hedefimiz kazanmak. Artık skorun hiçbir önemi yok. 3 gol yersek 4, 5 gol yersek 6 tane atmak zorundayız. Tüm çabalarımız bunun için. Turu geçmek istiyoruz. Taraftarımızı biraz üzerek de olsa tur atlamak bizim için önemli.'' Galatasaray'ın Bucaspor'dan transfer ettiği Mehmet Batdal, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığını belirterek, şunları kaydetti: ''Aslında güzel bir duygu. Bir yandan da biraz heyecanlıydım. Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray taraftarı önünde ilk maçımdı. Bunu zamanla üzerimden attıkça daha iyi şeyler yapmaya başlayacağıma inanıyorum. Takıma bu kısa zamanda ne kadar katkım olursa, o kadar iyi. Üzerimde heyecan da olsa yine de katkı vermek adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İlk devrede biraz şanssızdım, bir topum direkten döndü. İlk maçımda belki golle başlayacaktım. Ama bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Umarım en yakın zamanda golle buluşurum.''