-BATASUNA'YA SEÇİM İZNİ YOK MADRİD (A.A) - 28.10.2010 - İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinin bağımsızlığı için 50 yılı aşkın bir süredir mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde bulunan ETA'nın siyasi kolu olduğu gerekçesiyle yasa dışı ilan edilip kapatılan Batasuna'nın, 2011 Mayıs ayında yapılacak yerel seçimlere katılabilmek için ETA ile net bir şekilde ilişiğini kesip, kınaması şart koşuluyor. İspanyol basını ve ETA'ya yakın olan Gara gazetesi, günlerdir, yasa dışı Batasuna Partisinin başını çektiği Bask bölgesindeki milliyetçi solcu hareket olan İzquierda Abertzale'nin, 2011 yılı Mayıs ayında yapılacak yerel seçimlere katılabilmek için Kasım ayında yeni bir isimle yeni bir parti kuracağını yazıyor. Konuyla ilgili görüşü sorulan Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Alfredo Perez Rubalcaba, "Batasuna, şüphe götürmeyecek şekilde ETA ile ilişiğini koparmadığı sürce seçimlere katılamayacak" dedi. Hükümet Sözcüsü, "Batasuna'nın tekrardan yasallık kazanmasının iki yolu var. Ya ETA'yı tamamen şiddeti terk etmeye ve silah bırakmaya ikna edecek ya da ETA ile bağını tamamen kopartacak. Mevcut olan tek yolu bunlardır" ifadelerini kullandı. ETA'nın 5 Eylülden bu yana ateşkeste olmasını "hiç olmadığı kadar güçsüz ve zor durumda" olmasına bağlayan Rubalcaba, ETA'nın tamamen silah bırakmadığı sürece hükümet olarak terörizme karşı mücadelede hiçbir değişiklik olmayacağının altını çizdi. Gerek İspanyol gerekse Bask hükümet yetkilileri, Batasuna konusunda benzer açıklamalarda bulunsalar da söz konusu yasa dışı partinin yeni bir oluşumla yerel seçimlere katılmaya çalışması halinde kararı mahkemelerin vereceği vurgulandı. Bu arada, ETA'ya karşı mücadelede geçmişte en aktif hakim olan Baltasar Garzon da bugün basına yaptığı açıklamada, birçok siyasetçinin söylediğinin aksine "ETA'nın sonu çok yakın gibi gözükmüyor" dedi, Batasuna'nın da ETA'dan kopma yönünde inandırıcı herhangi bir hareketinin olmadığını kaydetti.