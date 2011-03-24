-BATASUNA'NIN YENİ PARTİSİNE YASAK MADRİD (A.A) - 24.03.2011 - İspanya Yüksek Mahkemesi, "Sortu" adı verilen, kapatılan yasa dışı Batasuna partisinin yeni siyasi oluşumunun İçişleri Bakanlığına kaydını yasakladı. İspanya'da 22 Mayısta yapılacak yerel seçimlere katılabilmek için İçişleri Bakanlığına parti iç tüzüğünü sunarak, kayıt olmak isteyen "Sortu", savcılık ve hükümet adına yasal girişimlerde bulunan kurum olan Devlet Avukatlığının başvurusu üzerine Yüksek Mahkeme'nin kararıyla engellendi. Yüksek Mahkeme, "Sortu"nun yasaklanmasıyla ilgili gerekçeli kararını gelecek günlerde açıklayacak. Sonraki 30 günlük süreçte "Sortu"nun kararı Anayasa Mahkemesine götürüp, itiraz etme hakkı bulunuyor. Ancak Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından her durumda "Sortu"nun 22 Mayıstaki seçimlere adaylarını sunmak için yeterli zamanının kalmayacağı belirtiliyor. İspanyol güvenlik güçlerinin hazırladığı raporlarda "Sortu" hakkında, "ETA ve Batasuna yöneticileriyle doğrudan bağlantılı bir girişim. ETA'ya hizmet eden Batasuna'nın bir aracı olarak işlev görüyor" görüşü savunulmuştu. Bu arada İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin ilk kez bir partiye yasak getirmesiyle ilgili olarak oy birliği sağlanmadan karar alması dikkati çekti. ETA'yı kınamaması veya silah bırakma çağrısı yapmamasından dolayı eleştirilen Sortu'nun yöneticileri, yaptıkları açıklamalarda, partinin Batasuna'nın uzantısı olmadığını savunarak, ETA dahil olmak üzere tüm şiddeti reddettiklerini, bağımsızlık mücadelelerini sadece siyasi zeminde yürüteceklerini söylemişlerdi. Yüksek Mahkeme'nin aldığı karar, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve anamuhalefetteki Halk Partisi (PP) tarafından memnuniyetle karşılansa da Bask bölgesinde faaliyet gösteren siyasi partiler tarafından eleştirildi. ETA, 8 Ocakta "kalıcı, genel ve doğruluğu uluslararası alanda teyit edilebilir ateşkes" ilan etmişti.