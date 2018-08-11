 BATAN TEKNEDE KAYBOLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS- İSTANBUL DHA
Beylikdüzü Kavaklı sahilinde batan teknede kaybolan Cemal Keskin\'in cansız bedenine ulaşıldı.
Dün meydana gelen olayda 6 kişinin içinde bulunduğu tekne batmıştı. 5 kişi kurtarılırken 65 yaşındaki Cemal Keskin denizde kaybolmuştu. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında Keskin\'in cenazesine ulaşıldı. Batan teknenin yakınlarında denizin altından cansız bedeni çıkarılan Keskin\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
-Batan tekne
-Ambulans ve polis
-Sahil güvenlik ekipleri
-Detaylar