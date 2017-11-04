Batan kaçak teknesinde kaybolan 7 kişi aranıyor (2)

66 KAÇAK DAHA YAKALANDI

Muğla\'nın Bodrum ilçesinden Yunan adasına geçmek isteyen kaçakların bulunduğu teknenin batmasının ardından, kentte kaçak geçişlere karşı kontroller arttı. Denizde balıkçı teknesinde yakalanan 35 Afgan\'dan sonra yasa dışı geçiş için hazırlık yapan Suriye ve Afganistan uyruklu 66 kişi daha şehir merkezindeki otel ve pansiyonlarda yakalandı. Gözaltına kaçak göçmenler, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. İfadeleri alınan, 23\'ü çocuk ve 14\'ü kadın 66 kişi, geçici ikamet belgelerinin olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Mersin, İzmir ve İstanbul\'un da aralarında yer aldığı 9 kente gönderildi.

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)

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