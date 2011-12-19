-Batan göçmen gemisinden 15 kişi daha kurtarıldı CAKARTA (A.A) - 19.12.2011 - Endonezya açıklarında batan göçmen gemisinden 15 kişinin daha kurtarıldığı, kazadan kurtulanların sayısının 49'a yükseldiği bildirildi. Kurtarma ekibinin şefi Sutrisno, geminin battığı yerin 160 kilometre açığında römorkörün 13 kişiyi denizden sağ çıkardığını, balıkçıların ise iki Endonezyalı'yı kaza yerinden 100 kilometre uzakta küçük bir adada bulduğunu söyledi. Afgan, Iraklı, İranlı ve Türk olmak üzere 250 kişi taşıyan gemi Cumartesi günü Endonezya'nın Java adası açıklarında batmıştı.