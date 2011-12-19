T24 LogoT24 Logo
Dünya

Batan göçmen gemisinden 15 kişi daha kurtarıldı CAKARTA (A.A)

19 Aralık 2011 18:23

-Batan göçmen gemisinden 15 kişi daha kurtarıldı CAKARTA (A.A) - 19.12.2011 - Endonezya açıklarında batan göçmen gemisinden 15 kişinin daha kurtarıldığı, kazadan kurtulanların sayısının 49'a yükseldiği bildirildi. Kurtarma ekibinin şefi Sutrisno, geminin battığı yerin 160 kilometre açığında römorkörün 13 kişiyi denizden sağ çıkardığını, balıkçıların ise iki Endonezyalı'yı kaza yerinden 100 kilometre uzakta küçük bir adada bulduğunu söyledi.  Afgan, Iraklı, İranlı ve Türk olmak üzere 250 kişi taşıyan gemi Cumartesi günü Endonezya'nın Java adası açıklarında batmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24