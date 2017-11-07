T24 LogoT24 Logo
Gündem

Batan geminin mürettebatından Cüneyt Yedican'ın cenazesi ailesine teslim edildi

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) GEÇTİĞİMİZ  hafta Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatlarını bulmak için yapılan arama çalışmasında 53 yaşındaki Cüneyt Yedican'ın cesedine ulaşıldı

07 Kasım 2017 20:26

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) GEÇTİĞİMİZ  hafta Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatlarını bulmak için yapılan arama çalışmasında 53 yaşındaki Cüneyt Yedican\'ın cesedine ulaşıldı. Yedican\'ın cenazesi, incelenmek üzere Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Yedican\'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Saat 16.30 sıralarında alınan cenaze, Yedican ailesinin ikamet ettiği Kavacık\'a götürüldü. Cüneyt Yedican\'ın cenazesinin yarın öğlen namazından sonra Anadolu Hisarı Camii\'nde kılınacak cenaze namazından sonra Anadolu Kavağı Mezarlığı\'na defnedileceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKTÜRKMurat SOLAKİSTANBULDHA GEÇTİĞİMİZCüneyt YedicanYedicanYenibosna Adli Tıp KurumuOtopsiSaatKavacıkAnadolu Hisarı CamiiAnadolu Kavağı MezarlığıFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24