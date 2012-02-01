-Batan geminin kayıp personelini arama çalışması sürüyor ZONGULDAK (A.A) - 01.02.2012 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kamboçya bayraklı ''Vera'' isimli kuru yük gemisinin kayıp 8 personelini arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. Dün akşam saatlerinde batan ve 2. ve 3. kaptanlarının yanı sıra aşçısı kurtarılan geminin kayıp personelini arama çalışmaları devam ediyor. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan gemi personelinden Pavlo Selivanov (24), tercüman aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin aniden su almaya başlamasıyla kaptanın demirlemek istediğini söyledi. Kaptanın demir atmak için zinciri boşatmak istediği sırada geminin batmaya başladığını anlatan Selivanov, şunları kaydetti: ''Gemi batarken personel kamaralarında uyuyordu. Kaptan can yeleklerinin giyilmesi konusunda uyarıda bulundu. Ben giydim ama diğer personel yetişemedi. Zaten 2-3 dakika içinde gemi battı. Diğer arkadaşlarının can yeleklerini giyme fırsatı olamadı. Denize atlayarak kurtuldum.'' Selivanov, gazetecilerini görüntü almasına izin vermedi.