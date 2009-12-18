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Dünya

Batan gemini 63 personeli hala kayıp

Lübnan açıklarında batan Panama bandıralı geminin kayıp 83 personelinden 20'sinin kurtarıldığı belirtildi.

18 Aralık 2009 02:00

T24 - Lübnan açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batan Panama bandıralı geminin kayıp 83 personelinden 20'sinin kurtarıldığı belirtildi.

Lübnan televizyonlarında kurtarma ekiplerinden alınan bilgiye dayanılarak verilen haberlerde, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinin yaklaşık 11 deniz mili açıklarında akşam 19.30 saatlerinde batan Panama Bandıralı ''Danny Two'' isimli canlı hayvan taşıyan gemideki denizcileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Lübnan Haber Ajansı gemi personelinin büyük çoğunluğunun Filipinli ve Pakistanlı olduğu yönünde bir haber yayınladı.

Lübnan açıklarında batan geminin Uruguay bandıralı olduğu belirtilmişti.

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