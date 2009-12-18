Batan gemini 63 personeli hala kayıp

T24 - Lübnan açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batan Panama bandıralı geminin kayıp 83 personelinden 20'sinin kurtarıldığı belirtildi.



Lübnan televizyonlarında kurtarma ekiplerinden alınan bilgiye dayanılarak verilen haberlerde, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinin yaklaşık 11 deniz mili açıklarında akşam 19.30 saatlerinde batan Panama Bandıralı ''Danny Two'' isimli canlı hayvan taşıyan gemideki denizcileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Lübnan Haber Ajansı gemi personelinin büyük çoğunluğunun Filipinli ve Pakistanlı olduğu yönünde bir haber yayınladı.



Lübnan açıklarında batan geminin Uruguay bandıralı olduğu belirtilmişti.

