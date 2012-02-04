-Batan gemiden çıkarılan ceset sayısı 2'ye yükseldi ZONGULDAK (A.A) - 04.02.2012 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kamboçya bayraklı ''Vera'' isimli kuru yük gemisinin kayıp 8 personelinden ikincisinin de cesedi bulundu. Ereğli'nin bir mil açığında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Işın Gemisi'nin dalgıçları, sürdürdükleri arama çalışmaları sonucunda, ikinci denizcinin cesedini de gemi içerisinde buldu. Dalgıçlar tarafından su yüzeyine çıkarılan ceset gemiye alındı. Ölen denizcinin kimlik tespiti henüz yapılamadı. Öğle saatlerinde de bir personelin cesedi denizden çıkarılmıştı. Rusya'nın Rostov Limanı'ndan İzmir Nemrut Limanı'na hurda yükü götüren Kamboçya bayraklı, 114 metre boyunda, 13 metre enindeki 2 bin 584 grostonluk ''Vera'' isimli kuru yük gemisi, 31 Ocak'ta Ereğli açıklarında su alarak batmıştı. Geminin 2. ve 3. kaptanı ile kadın aşçısı kurtarılmış, kaptan ve 7 mürettebata ise ulaşılamamıştı.