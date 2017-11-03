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BATAN GEMİDEN BABA İLE OĞLUNUN CESEDİ ÇIKARILDI (1)

- Gemide doğum günü kutlamışlardı

03 Kasım 2017 18:29

- Gemide doğum günü kutlamışlardı.

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
Şile açıklarında batan gemide bulunan cesetlerin Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük\'e ait olduğu belirlendi. Cenazeler gemiden kıyıya çıkarılarak, cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Batan geminin mürettebatına ait ortaya çıkan son fotoğraf Nihat Küçük\'ün doğum günü kutlanırken çekilmişti.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazelerin kıyıya getirilmesi
-CEnaze aracına konulması
-Cenaze aracının gidişi
-AFAD yetkilisinin açıklaması
-Nihat Küçük\'ün gemide doğum günü kutlanırken çekilen fotosu 
 

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