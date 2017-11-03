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Batan gemiden baba ile oğlunun cesedi çıkarıldı

   Nurcan KIRCALI - Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE açıklarında batan gemide bulunan cesetlerin Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük'e ait olduğu belirlendi

03 Kasım 2017 19:03

  

Nurcan KIRCALI - Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE açıklarında batan gemide bulunan cesetlerin Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük\'e ait olduğu belirlendi. Cenazeler saat 15.00 sıralarında gemiden kıyıya çıkarılarak, cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Batan geminin mürettebatına ait ortaya çıkan son fotoğraf Nihat Küçük\'ün doğum günü kutlanırken çekilmişti.

ŞİLE KAYMAKAMI AİLELERİ BİLGİLENDİRDİ

Şile Kaymakamı Salih Yüce de Sahil Güvenlik botuyla geldiği kıyıda ailelere bir açıklama yaptı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yüce, \"Biz oradan ayrılırken arkadaşlar tekrar daldılar. Biliyorsunuz dalmak yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor. Daldıktan sonra çıkmak da yaklaşık 1 buçuk saat kadar sürüyor. İnşallah Nene Hatun gemimizden saat 16.00\'da bir bilgi daha alacağız. Allah yardımcımız olsun.  İnşallah bir iki gün içerisinde konuyu tamamen çözmüş olacağız\" dedi.

\"NİHAT KÜÇÜK VE AŞKIN KÜÇÜK\'E AİT CENAZELERİMİZ\"

Yüce basın mensuplarının da sorularını cevaplarken, \"İki cenaze geldi Adli Tıp\'a gidiyor. Nihat Küçük ve oğlu Aşkın Küçük\'e ait cenazelerimiz. Onun dışında herhangi bir şey yok. Cenazeler geminin içinden bulundu. 3. katta bulundular. Dün akşam size söylemiştim arkadaşlar.  Kaptan köşküne ve güverteye inildi kimse bulunamadı demişlerdi. Ondan sonraki bir alt kat. Teknik olarak adını bilmiyorum. Orada bulundu. Bir kayıp yakının neden batmış bilgi var mı ? sorusuna Yüce, \"Batma ile ilgili bir şey bilmiyorum.  O konular adli konular. Şu anki bütün çabamız  bütün gayretimiz elimizde bulunan listede görülen 11 kişinin  bir an önce bulunması \" şeklinde cevap verdi. 

(FOTOĞRAF)

 

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