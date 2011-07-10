-BATAN GEMİDEKİ 167 KİŞİ KURTARILDI MOSKOVA (A.A) - 10.07.2011 - Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Volga Nehri'nde batan gemide bulunan 173 kişiden 167'sinin kurtarıldığı bildirildi. Acil Durumlar Bakanlığının Tataristan Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Tataristan'ın Bulgar kasabasından başkent Kazan'a doğru seyahat ettiği sırada batan "Bulgaria" adlı gemide 140 yolcu ve 33 kişilik mürettebatın bulunduğu belirtilerek, bir kadının hayatını kaybettiği ve 167 kişinin kurtarıldığı kaydedildi. "Bulgaria" adlı Çek yapımı geminin battığı sırada yakınından geçen "Arabella" adlı yolcu gemisinin 83 kişiyi kurtardığı belirtilen açıklamada, diğer yolcuların da kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu vurgulandı. Yetkililer, kazada iki kişinin yaralandığını belirterek, 5 kişinin hala kayıp olduğu ve arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü kaydettiler.