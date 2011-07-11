-BATAN GEMİDE ÖLÜ SAYISI 9 KAYIP SAYISI 90 KİŞİ MOSKOVA (A.A) - 11.07.2011 - Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde dün batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği, önce 5 olarak açıklanan kayıp sayısının ise 90 olduğu bildirildi. Yetkililer, Volga Nehri'nin Tataristan bölgesinde dün meydana gelen kazaya, gemiye aşırı yolcu alınması, rüzgar ve yağmurun neden olduğunu belirterek, "Bulgaria" adlı yolcu gemisininde tam olarak kaç yolcunun bulunduğunun bilinmediğini, en fazla 120 kişi alması gereken gemide 185 ve 196 arasında kişinin bulunduğunu tahmin ettiklerini vurguladılar. Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölgedeki yetkilisi İgor Panişin, kurtarılan görgü tanıklarının geminin dönüş yaptığı sırada sancak tarafından güvertenin dev bir dalganın çarpmasından sonra batmaya başladığını ve geminin 8 dakika içinde nehrin dibini boyladığını ifade ettiklerini söyledi. Tataristan'daki Acil Durumlar Bakanlığı Sözcülerinden Yelena Smirnih de bugün yaptığı açıklamada, şu ana kadar 9 kişinin öldüğünü 80 kişinin de kurtarıldığını belirtirken, Rus haber ajansları da gemi batmadan önce ana salonda yaklaşık 50 çocuğun bulunduğuna dikkati çekti. Rus Vesti televizyonuna konuşan kazadan sağ kurtulan bir yolcu, diğer yolcu gemilerinin kendilerine yardımı kabul etmediğini savunarak, "Ellerimizi sallamamıza rağmen 2 gemi durmadı" diye konuştu. Tataristan'ın Bulgar kasabasından başkent Kazan'a doğru seyahati sırasında batan "Bulgaria" adlı geminin 1955 yılında Çekoslovakya'da inşa edildiği kaydedildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sözcülerinden Oleg Zugyev dün yaptığı açıklamada, 167 kişinin kurtarıldığını açıklamış ancak akşam saatlerinde verdiği bilginin yanlış olduğunu belirterek, 84 kişinin kurtarıldığını ve kayıplar konusunda ellerinde net bir rakam bulunmadığını ifade etmişti.