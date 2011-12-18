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Dünya

Batan gemide 200 kişi hala kayıp CAKARTA (A.A)

18 Aralık 2011 12:19

-Batan gemide 200 kişi hala kayıp CAKARTA (A.A) - 18.12.2011 - Endonezya açıklarında dün bir göçmen gemisinin batmasının ardından hala 200 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, kurtarma görevlilerinin kayıp 200 kişiyi ararken bir yandan da yüksek dalgalarla mücadele ettiğini bildirirken, Endonezya'nın en büyük adası Cava açıklarında batan gemiden denize düşen yolculardan şimdiye kadar sadece 33 kişinin sağ çıkarıldığı belirtiliyor. Kurtulanlar, arama-kurtarma çalışmalarına başkanlık eden Teğmen Alvi Mudzakir'e Avustralya'ya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Mudzakir, ahşap geminin haddinden fazla dolu olması nedeniyle battığını ifade ederek, gemide Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'dan gelen kadın, çocuk ve erkek 250 kişinin bulunduğunu, gemiye kapasitesinin iki katından fazla yolcu alındığını açıkladı. Endonezyalı yetkililer ve kazadan kurtulanlar, Cava'nın 32 kilometre açıklarında geminin yüksek dalgalar nedeniyle birden sallanmaya başladığını, bunun üzerine insanların paniğe kapıldığını, zaten haddinden fazla dolu olan geminin battığını ifade etti. Gemide 40'tan fazla çocuk olduğu söylenirken, Mudzakir, kurtarılanlar arasında iki çocuk ile bir kadının da bulunduğunu bildirdi. Polis yetkilileri, artık daha fazla canlı bulma ümitlerinin kalmadığını belirterek, yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalara rağmen 4 balıkçı gemisinin, deniz kuvvetlerine ait bir savaş gemisinin kurtarma çalışmalarına katıldığını kaydettiler.

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