Batan botta hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

İZMİR, (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S.E. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kuşadası ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 7\'si çocuk 2\'si kadın toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Buradaki işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edildi. Olayda 3 çocuğu ve eşini kaybeden Onar Rahad (33) cenazeleri almaya, sırtında olay sırasında kurtardığı 4 yaşındaki oğlu Muhammed ile gelirken, hayatını kaybeden diğer kaçakların cenazeleri de ailelerine teslim edildi. Iraklı iki ailenin cenazelerinin ise karayolu ile Irak\'a gönderileceği öğrenildi.

SİLAH ZORUYLA BOTA BİNDİRİLMİŞLER

Eşi ve 3 çocuğu ölen Onar Rahad Yunanistan\'a geçmek için 25 gün önce Türkiye\'ye geldiklerini, daha sonra 3\'ü Suriyeli 6 organizatöre iki aile için 6 bin dolar ödediklerini söyledi. Ayrıca organizatörlerin kendilerini tekne beklerken onun yerine gelen bota silah zoruyla bindirdiklerini söyledi.

ÇOCUKLARININ İSMİNİ PARMAKLARINA YAZMIŞ

Onar Rahad, botun alabora olduğu sırada 4 yaşındaki oğlunu sırtına alarak kurtardığını, 3 çocuğu ve eşinin ise hayatını kaybettiğini belirterek, \"Bizi tanımaları ve Irak\'tan geldiğimizi anlamaları için Irak\'ta çocuklarımın ve eşimin isimlerini parmaklarıma yazdım. Babama da \'Yunanistan\'a belki ulaşırız, belki ulaşamayız\' dedim. Üç çocuğumu kaybettim, sadece Muhammed kaldı\" dedi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında botu kullandığı iddia edilerek gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S.E. sevk edildiği adliyede tutuklandı.