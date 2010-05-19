Batan banka eski çalışanlarından para istedi

T24- Batan İzlanda bankası Kaupthing, bankanın eski yöneticilerinden tam 32 milyar İzlanda korunası yani 278 milyon dolar istiyor. Sebep ise 80 kadar eski çalışanın bankadan kredi alarak, yine bankanın hisse senetlerini satın almış olması.



Alınan bu kredilerin bankanın dev bir finansman açığı oluşmasına sebep olarak bankayı zor duruma düşündüğünü açıklayan banka, Ekim 2008'de iflas etmişti.



Bankadan kredi çekerek yine bankanın hisse senetlerini satın alan eski çalışanlar, aldıkları hisse senetlerinin iyiden iyiye düşmesi sonrasında kredilerini ödeyemez duruma düşmüştü.