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Spor

"Batalla'nın eski ayakkabısını bile alamazlar"

Bursaspor yöneticisi Suat Paçacı, Batalla'nın kendileri için çok değerli bir oyuncu olduğunu dile getirdi

26 Ekim 2016 18:59

Bir spor gazetesinde çıkan haberde, Fenerbahçe'nin Bursaspor'un yıldızı Batalla için Fernandao'yu takas teklifinde sunacağı iddia edildi. ‘Yılın takası’ olarak duyurulan habere Bursaspor cephesinden sert yanıt geldi.

Daha önce Türkiye'de Bursaspor'dan başka bir takımda oynamayacağını dile getiren Batalla'nın kendileri için değerli bir oyuncu olduğunu dile getiren Bursaspor Basın Sözcüsü Suat Paçacı, yaptığı açıklamada, “Bu haberleri yazanlara, bu hayalleri görenlere söylenecek tek şey var; Pablo’nun değil şu an giydiği yeni ayakkabısını eski ayakkabısını dahi alamazlar. Bunu Fenerbahçe için söylemiyorum. Batalla bizim değerli bir oyuncumuz. Zaten Türkiye’de Bursaspor’dan başka bir takımda oynamayacağını defalarca söylemişti. Pablo ile ilgili çıkan bu tarz haberlere itibar edilmemesini istiyoruz” dedi.

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BatallaFernandaoSuat Paçacıtakas

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