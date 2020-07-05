‘Bataklık Operasyonu'nda gözaltına alınanlardan 34'ü tutuklandı

Uyuşturucu ve suç geliri operesyonunda ”Bataklık"nda gözaltına alınan 67 zanlıdan 34'ü, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelileri sorgulayan Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimi Eren Şen, aralarında suç örgütünün liderleri olan Nejat Daş ile Çetin Gören'in de bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Soruşturma kapsamındaki diğer 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverilmeleri kararlaştırıldı.

Şüphelilere, "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bataklık'ın cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu belirtmişti.