-BATAKLIĞA TAKILAN BALİNALAR KURTARILAMADI WELLINGTON (A.A) - 21.01.2011 - Yeni Zelanda'ya ait Kuzey Adası'nın, Parengarenga Limanı'ndaki sığ sularda bir tropik bitki bataklığına takılan kılavuz cinsi 24 balinanın kurtarılamadığı bildirildi. Yeni Zelanda Doğayı Koruma Dairesi bölge yöneticisi Jonathan Maxwel, sürüdeki 14 balinanın bölgeye giden kurtarma görevlilerince ölü bulunduğunu, kurtarılamayacak durumda olan 10 balinanın ise boş yere acı çekmelerini önlemek amacıyla görevlilerce öldürüldüğünü söyledi. Kötü hava şartları ve suların yükselmesine 8 saat gibi uzun bir sürenin bulunması nedeniyle, ''balinaların başarılı bir şekilde yeniden yüzdürülme şansının sıfır olduğunu'' belirten Maxwell, ''Maalesef, mevcut şartlar balinaların aleyhineydi. Bu durumdaki hayvanlar için yapılacak en merhametli şey acılarını sona erdirmekti'' diye konuştu. Yeni Zelanda'da en çok rastlanan balina türü olan, 4 ila 6 metre uzunluğundaki kılavuz balinalar, aile gruplarından oluşan sürüler halinde geziyor ve içlerinden biri karaya oturduğunda, diğer balinalar da güç durumda kalan sürü üyesini kurtarmaya çalışırken karaya oturuyor.