T24 LogoT24 Logo
Spor

Bataglia öne çıktı!..

Sebastian Battaglia, Arjantin medyası tarafından şampiyon Boca Juniors’un en başarılı oyuncusu seçildi.

27 Aralık 2008 02:00


Boca Juniors’un başarılı savunma oyuncusu Sebastian Battaglia, Arjantin medyası tarafından şampiyon Boca Juniors’un en başarılı oyuncusu seçildi.

40000 gibi bir oyla Boca’da yılın en başarılı oyuncusu seçilen Sebastian Battaglia, oyların %63.4’ünü aldı. Battaglia’yı kaptan Juan Roman Riquelme ve Jesus Datolo izledi.

Bir savuma oyuncusu olarak 20 gol kaydeden Battaglia, “Bu sezon her şey çok güzel geçti. Hemen hemen bütün maçlarda oynadım. Bu da beni çok mutlu etti “ dedi.

28 yaşındaki savunma oyuncusu 21 maçın 20’sinde forma giydi. 1998 yılında Boca Juniors’da oynamaya başlayan Battaglia, kariyerinin büyük kısmını Buenos Aires’te geçirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24