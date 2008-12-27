Bataglia öne çıktı!..



Boca Juniors’un başarılı savunma oyuncusu Sebastian Battaglia, Arjantin medyası tarafından şampiyon Boca Juniors’un en başarılı oyuncusu seçildi.



40000 gibi bir oyla Boca’da yılın en başarılı oyuncusu seçilen Sebastian Battaglia, oyların %63.4’ünü aldı. Battaglia’yı kaptan Juan Roman Riquelme ve Jesus Datolo izledi.



Bir savuma oyuncusu olarak 20 gol kaydeden Battaglia, “Bu sezon her şey çok güzel geçti. Hemen hemen bütün maçlarda oynadım. Bu da beni çok mutlu etti “ dedi.



28 yaşındaki savunma oyuncusu 21 maçın 20’sinde forma giydi. 1998 yılında Boca Juniors’da oynamaya başlayan Battaglia, kariyerinin büyük kısmını Buenos Aires’te geçirdi.



