Başvurusu onaylandı: Shane Larkin resmen Türk vatandaşı

Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, "1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu." denildi.

Larkin, Instagram'da Türk vatandaşı olduğunu açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum"

Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcu Larkin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye A Milli Takımı için oynayacağını açıklamıştı ve "Tek bir şey için söz verebilirim, bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim" demişti.